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В понедельник председателю горсобрания Нарва-Йыэсуу выразят недоверие ({{commentsTotal}})

Городское собрание Нарва-Йыэсуу. Автор: Фото: ERR
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В предстоящий понедельник, 13 марта, на очередной сессии городского собрания Нарва-Йыэсуу депутаты обсудят вопрос недоверия главе законодательного органа Инге Мушкиной.

Об этом в воскресенье, 12 марта, корреспонденту портала rus.err.ee рассказала депутат городского собрания Татьяна Пагаева.

"После того, как 6 марта старейшина Ида-Вирумаа посчитал незаконным состоявшееся в феврале заседание, на котором мы выбрали нового председателя, было решено провести еще одно заседание. Его созвала уже сама Инге Мушкина. В повестке дня как выражение недоверия Мушкиной, так и выборы нового председателя. Со своей стороны мы выдвинем на пост председателя Калле Кекки", - сказала Пагеева, которая входит в число депутатов, выступающих за слияние Нарва-Йыэссуу с Нарвой.

"После завтрашней сессии будем думать, что делать дальше. Правительство настаивает на принудительном слиянии Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, но мы по-прежнему готовы искать варианты объединения с Нарвой", - объяснила позицию Татьяна Пагаева.

Инге Мушкина подтвердила созыв горсобрания, на котором будет рассмотрен в том числе и вопрос вотума недоверия в ее адрес: "Заявка на вотум была подана, я его поставлю на мартовскую сессию. Будем делать все по закону".

Как писал rus.err.ee, на состоявшемся 8 февраля альтернативном заседании городского собрания, 7 оппозиционных депутатов из 13 членов самостоятельно провели сессию горсобрания - отправили в отставку его председателя Инге Мушкину, выбрали новым руководителем законодательного органа Калле Кекки и приняли решение начать переговоры об объединении Нарва-Йыэсуу с Нарвой. Инге Мушкина посчитала проведение этого горсобрания незаконным. В итоге в курортном городе сложилась ситуация двоевластия.

В конце февраля Андрес Ноормяги начал разбирательство по законности смены власти в городском собрании, а 6 марта он вынес решение. По словам Ноормяги, процедура смены власти в горсобрании была незаконной и новое горсобрание не имело право начинать переговоры об объединении с Нарвой.

Редактор: Сергей Михайлов



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