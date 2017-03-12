Департамент: смотровая площадка у водопада Валасте давно закрыта для посетителей

Спасательный департамент напоминает, что смотровая площадка над ручьем Валасте в Ида-Вирумаа, где накануне пострадал мужчина, была закрыта для посетителей еще в 2010 году.

Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что такое решение было принято в связи с неудовлетворительным техническим состоянием сооружения.

По информации спасателей, паводок размыл грунт вокруг фундамента площадки и платформа грозила обрушиться. Спасательный департамент также напоминает, что платформа по-прежнему находится в опасном состоянии.

Накануне, как писал rus.err.ee, вблизи смотровой платформы у водопада Валасте в деревне Онтика волости Кохтла Ида-Вируского уезда 25-летний мужчина упал с 5-метровой высоты и не может подняться.

По данным властей, пострадавший сознательно перешагнул через калитку, которая установлена на платформе и не позволяет пройти дальше по лестнице. Поскольку нижние ступеньки были скользкими, он потерял равновесие и упал с платформы. Его состояние оценивается как стабильное.

30-метровый водопад Валасте на обрыве Онтика является самым высоким в Эстонии. Обрыв Онтика также является самой высокой точкой Балтийско-Ладожского уступа (или глинта) протяженностью 1100 км, который начинается на острове Эланд в Швеции и тянется через острова и материковую часть Эстонии до Ладожского озера в России. Наиболее ярко уступ выражен на территории Ида-Вирумаа, где его высота достигает 56 метров.