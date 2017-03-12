Бюст Георгия Быстрова в Маарду планируется открыть ко Дню города

Об этом в воскресенье, 12 марта, корреспонденту портала rus.err.ee рассказал мэр Маарду Владимир Архипов.

"Разумеется, идея увековечить Георгия Быстрова в виде бронзового бюста по-прежнему в силе. Если погода позволит, то установить бюст можно к весенней ярмарке, но мне кажется, что правильнее будет это сделать ко Дню города - то есть к 17 июля", - сказал Архипов.

По его словам, в парке Келламяэ у православной церкви будет открыт и аллея имения Георгия Быстрова.

Итоги конкурса идей по увековечиванию памяти в прошлом многолетнего руководителя города Георгия Быстрова власти Маарду подвели в октябре прошлого года. В финал конкурса вышли три кандидата, а лучшим был признан проект таллиннского художника Александра Литвинова, который предложил увековечить Георгия Быстрова в виде бронзового бюста.

"Я посмотрел очень много видеоматериалов, обратил внимание на динамичную позу Георгия Быстрова при выступлениях и воплотил один из таких фрагментов в виде трехмерного образа", - описал Александр Литвинов свою работу.

Одна из известных работ Александра Литвинова - памятник патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, установленный у православного храма в Ласнамяэ. Его Литвинов изготовил в сотрудничестве с архитектором Олегом Жемчуговым.

Состоявший в Объединенной левой партии Эстонии Георгий Быстров ушел из жизни 15 октября 2015 года. 10 октября 2016 года ему бы исполнилось 72 года.

После смерти Быстрова новым мэром Маарду стал лидер ОЛПЭ Валев Кальд, представлявший Маардуский избирательный союз, но удержать власть он не сумел. Весной 2016 года управлять Маарду стал центрист Владимир Архипов. В декабре прошлого года после перехода под свои знамена ряда депутатов фракция Центристской партии получила абсолютное большинство депутатских мест в городском собрании Маарду.