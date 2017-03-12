Бывший президент Южной Кореи покинула свою резиденцию

Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе покинула официальную резиденцию главы государства в центре Сеула. Она была отстранена от должности после импичмента, объявленного 10 марта Конституционным судом страны.

Это значит, что Пак Кын Хе теряет президентскую неприкосновенность и иммунитет от уголовного преследования, передает в воскресенье Би-би-си.

На бывшего лидера Южной Кореи могут завести уголовное дело по обвинениям в том, что она позволила Чхве Сун Силь вымогать деньги у компаний в обмен на политическое покровительство.

В субботу в Сеуле прошли акции протеста, которые провели как сторонники экс-главы государства, так и ее противники, которые призывают арестовать Пак Кын Хе.