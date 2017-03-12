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Турция обещает преподать Нидерландам урок международной дипломатии ({{commentsTotal}})

Флаг Турции. Автор: Фото: ERR
За рубежом
За рубежом

Турция готова научить Нидерланды основам международной дипломатии после того, как голландские власти отказались пустить главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на территорию королевства.

Об этом, как передает ТАСС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в Стамбуле.

Они (Нидерланды - прим. rus.err.ee) заплатят цену за причинение вреда двусторонним отношениям и узнают, что такое дипломатия. Мы обучим их международной дипломатии", - цитирует агентство Эрдогана.

Напряженность вокруг выступлений турецких политиков в Европе сохраняется уже вторую неделю. Члены турецкого правительства проводят политическую кампанию в ряде европейских стран в поддержку конституционной реформы в Турции.

Накануне голландские власти отказались выдавать разрешение на посадку в Роттердаме самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позднее в Роттердам прибыла министр по делам семьи и социальной политике Фатма Сайян Бетюль Кайя, но ей не разрешили провести агитационный митинг и блокировали вход в здание консульства. Кайя в сопровождении голландской полиции была депортирована обратно в Германию.

Редактор: Сергей Михайлов



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