В ряде городов Белоруссии в воскресенье проходят протестные марши

Сотни человек вышли на несанкционированные протестные "Марши нетунеядцев" в ряде городов Белоруссии, несмотря на распоряжение президента Лукашенко приостановить взимание "налога на тунеядство".

В воскресенье на протестный митинг в центре Бобруйска вышли более 700 человек. В городе Орша более 500 протестующих у здания местной администрации скандировали "Долой холуев!" и "Лукашенко в отставку". В Бресте вторые выходные подряд люди идут по центру города, выражая недовольство политикой белорусских властей, передает Би-би-си.

Во второй половине дня протестная акция намечена в белорусском Рогачеве.

Участники протестов критикуют экономическую политику властей - низкие зарплаты, отсутствие рабочих мест, введение новых налогов и сборов при обнищании населения.

Практически на всех акциях люди требуют проведения честных выборов и призывают президента Лукашенко уйти в отставку.

Представителям местных органов власти, попытавшимся по указанию Лукашенко выйти к народу на площади, не удалось наладить диалог с митингующими: люди встречают их свистом и криками "Ганьба!" (Позор).

Воскресные митинги и шествия, как и акция в субботу в Пинске - городе в глубине белорусского Полесья - проходят в основном стихийно.

Ряд лидеров белорусской оппозиции - политики Анатолий Лебедько, Виталий Рымашевский, Юрась Губаревич - были задержаны силой в пятницу в Молодечно, райцентре в 75 километрах от Минска, где протестным маршем прошли около тысячи человек.

Они осуждены на 15 суток административного ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия.