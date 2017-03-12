Центристы готовы передать Таллинну бренды "Столица", Pealinn и Raepress

Городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп на этой неделе направил генсеку Центристской партии Яаку Аабу предложение о бесплатной передаче городу зарегистрированных на имя политической силы торговых марок "Столица", Pealinn и Raepress.

Как отметил Сепп, городская канцелярия Таллинна готова оплатить расходы, связанные с оформлением смены юридического владельца торговых марок.

"В понедельник пройдет собрание правления Центристской партии, на котором этот вопрос будет обсуждаться. Скорее всего, упомянутые торговые марки будут переданы Таллинну", - сказал в воскресенье, 12 марта, корреспонденту портала rus.err.ee генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб.

Вопрос о принадлежности торговых марок и доменных имен главных таллиннских СМИ Pealinn и "Столица" во второй половине февраля подняла депутат Таллиннского горсобрания от Социал-демократической партии Марис Сильд.

"Речь идет о крупном мошенничестве, в ходе которого Центристская партия прячет себе в карман деньги города", - сказала Сильд.

"Зарегистрировав торговые марки и домены на свое имя, Центристская партия создала ситуацию, когда городская власть может в один день потерять контроль над своими каналами, в которые вложила миллионы евро", - подчеркнула Сильд.

Депутат считает, что в случае проигрыша центристов на выборах городские газеты могут превратиться в партийные органы печати.

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас заявил, что данный вопрос следует решить и перерегистрировать торговые знаки и домены в собственность мэрии.

Стоит отметить, что регистрация доменов и торговых марок произошла более 10 лет назад. За это время никто так и не собрался перевести их в муниципальную собственность. Председатель Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал "Актуальной камере", что не знал, что газеты и домены принадлежат партии.

"Если мы имеем дело с таллиннской городской газетой, то права собственности также должны принадлежать Таллинну. Будь то домены или другие инфотехнологические решения. Если сегодня это не так, то я надеюсь, что город и генеральный секретарь партии пересмотрят ситуацию. Несомненно, такое должно быть в собственности городу", - говорил он.

Газеты "Столица" и Pealinn выходят тиражами свыше 50 тысяч экземпляров каждая. В этом году на их издание в городском бюджете предусмотрено свыше одного миллиона двухсот тысяч евро.