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Директора школы Турба подозревают в нарушении антикоррупционного закона ({{commentsTotal}})

Коррупция все еще остается серьезной проблемой для Эстонии. Автор: Postimees/Scanpix
Разное
Разное

Ревизионная комиссия волостного собрания Нисси обнаружила при проверке бухучета школы Турба, что ее директор Кедли Кюннап заказывала работы и услуги у фирмы своего супруга.

В период с 2012 по 2017 годы фирма OÜ Ankalte, принадлежащая супругу Кюннап, выставила школе Турба счета за различные виды работ и услуг на сумму в 46 499,48 евро, сообщил в воскресенье, 12 марта, портал Delfi.

Антикоррупционный закон не позволяет директору заведения заказывать работы и услуги у своего супруга или супруги. Кюннап объяснила комиссии, что она не сообщила волостному совету Нисси об этом потому, что не была в курсе данного закона.

Ревизионная комиссия заподозрила, что Кюннап нарушила антикоррупционный закон. Об этом оповестили волость и полицию.

Редактор: Сергей Михайлов



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