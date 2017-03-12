В УЕФА довольны темпами подготовки стадиона "А. Ле Кок Арена" к матчу за Суперкубок

Исполнительный директор УЕФА по мероприятиям Мартин Каллен остался доволен тем, как ведется подготовка таллиннского стадиона "А. Ле Кок Арена" к матчу за Суперкубок УЕФА - 2018.

Слова представителя УЕФА в воскресенье, 12 марта, приводит портал Soccernet.ee.

"Можно сказать, что подготовка проходит хорошо. В настоящее время мы следим за ходом строительных работ", - сказал чиновник.

Напомним, специально к проведению матча вместимость стадиона "А. Ле Кок Арена" будет увеличена до 15 000 мест.

В 2016 году матч за Суперкубок УЕФА состоялся в норвежском Тронхейме. В этом году трофей разыграют в Скопье.

В 2018 году, когда на "А. Ле Кок Арене" в Таллинне пройдет матч за Суперкубок УЕФА, жители Эстонии смогут приобрести 5000 билетов - то есть треть от общего числа мест на стадионе.

На последнем розыгрыше Суперкубка УЕФА в Тронхейме билет стоил 150 евро. В Эстонии стоимость будет ниже, говорил ранее пресс-секретарь Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт.