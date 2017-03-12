Команда Сийма-Сандера Вене ухудшила свои шансы на выход в плей-офф Единой лиги

В воскресенье, 12 марта, "Нижний Новгород", за который выступает эстонский баскетболист Сийм-Сандер Вене, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ уступил на своей площадке "Енисею" - 70:83.

Сийм-Сандер Вене вышел на матч в стартовой пятерке. Он провел на паркете 29 минут, за которые набрал 8 очков. Самым же результативным игроком встречи стал лидер "Нижнего" Кенни Бойнтон - 27 баллов.

Данная победа стала для "Енисея" девятой в 19 матчах. Сибиряки занимают в таблице шестое место. А нижегородцам, с 6 победами в 20 встречах идущим на девятой строчке, для выхода в плей-офф теперь нужно не только побеждать самим, но и рассчитывать на осечки оппонентов.

Столичный "Калев/Крамо" пока занимает 11 место из 13 команд. В плей-офф выйдут лучшие восемь клубов.