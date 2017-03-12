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Эне Эргма против гендерных квот на руководящих должностях ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Владислав Лушин, тартуский корреспондент ERR

Добившаяся успеха как в науке, так и в политике бывший спикер Рийгикогу, астрофизик Эне Эргма не одобряет введение квот для женщин на руководящих постах.

Эне Эргма - женщина, посвятившая свою жизнь звёздам. Выпускница МГУ по специальности "астрономия", около двадцати лет своей жизни она провела в столице Советского Союза. Эне Эргма вспоминает, что в женский праздник мужчины по всей Москве вставали ни свет ни заря, чтобы раздобыть заветный букет мимоз для своих близких, друзей и коллег прекрасного пола, передает в воскресенье, 12 марта, телепередача "Актуальная камера +" (ETV+).

"Они в шесть, в пять часов утра первым поездом метро ездили стоять в очереди за цветами. Вот эта веточка мимозы была на вес золота. Сейчас вы идёте и везде можете купить цветы, никаких проблем, а это была для ребят большая проблема. Но они с огромным удовольствием это делали, потому что они хотели всех нас обрадовать", - вспоминает астрофизик и экс-спикер Рийгикогу Эне Эргма.

На отделении астрофизики Эне Эргма была одной из немногих женщин, но это не помешало ей дойти до уровня научного руководителя в Академии наук СССР, а впоследствии стать вице-президентом аналогичного учреждения в независимой Эстонии.

Как отмечает героиня телевизионного сюжета, как в научной среде, так и в целом на рынке труда женщинам трудно восполнить пробел тех лет, которые потрачены на роды и воспитание детей. В то же время, госпожа Эргма не приветствует введения гендерных квот на руководящих должностях.

"Я считаю, что женщина должна делать точно такую же хорошую работу, как мужики. Понимаете, когда вы введёте квоты, тогда во всяком случае мне было бы очень неприятно, как будто бы я - человек второго сорта. Почему? Я могу с ними соревноваться", - подчеркивает Эне Эргма.

Способность успешно соревноваться с мужчинами на их поле Эне Эргма подтвердила и в политике, став первой в истории Эстонии женщиной-спикером Рийгикогу. Поначалу работа на ответственной должности давалась ей тяжело, но со временем академик освоилась и поняла - права на ошибку у неё нет.

"Это было для меня довольно-таки сложно, но я никогда не показывала этого, потому что всегда знала, что я не имею права провалиться. Потом говорили бы - видите, академик даже не справилась, бабе всё-таки в таком месте не справиться. Я думаю, десять лет - это всё-таки очень значительное время, и, во-вторых, я сумела за это время привести Эстонию обратно в космос - я считаю, это самое моё большое достижение", - вспоминает Эргма.

Межзвёздные просторы не отпускают госпожу Эргма и сегодня - она активно сотрудничает с Европейским космическим агентством и собирается издать книгу, в которой расскажет о космосе массовому читателю.

"Сейчас ведь космос - это не только наука, это не только война - ну, ракеты. Если начать думать, то, допустим, мы выключаем все сателлиты - я думаю, что будет паника колоссальная, и особенно, если будет первенство мира по футболу, там будет всемирное восстание. Где футбол? Нету", - рассказывает Эне Эргма.

"Эне Эргма, за плечами которой почти полвека научной деятельности, нередко именуют "космической бабушкой", а сама она верит, что членство Эстонии в Европейском космическом агентстве открывает замечательные перспективы развития для новых поколений эстонских учёных - в том числе, разумеется, и женского пола", - резюмирует автор сюжета Владислав Лушин.

Редактор: Сергей Михайлов



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