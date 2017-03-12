В понедельник в Эстонии будет до 7 градусов тепла

Ночные и утренние заморозки надолго в Эстонии не задержатся и уже в понедельник днем синоптики обещают теплую и солнечную погоду.

Ночью будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами - туман. Ветер юго-западный и западный от 2 до 7, на побережье до 9 м/с. Температура воздуха от 0 до -5, местами столбики термометров опустятся до -7°C.

Днем небольшая или переменная облачность. Без осадков. Подует юго-западный и западный ветер со скоростью от 3 до 9, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха от +2 до +7 градусов.