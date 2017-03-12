В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми

Госдума рассмотрит закон об ужесточении наказаний за подстрекательство к самоубийству. Речь идет об ужесточении наказаний за подстрекательство к суициду. Как известно, этот вопрос в России сегодня стоит крайне остро.

Только в прошлом году в полицию РФ поступило более полутора тысяч сообщений о суицидах несовершеннолетних, утверждают авторы законопроекта. Официальная статистика более скромна, но также впечатляет - в 2016 году в результате самоубийств погибло 720 детей. Основную роль в этих трагедиях сыграли организованные в соцсетях специальные группы, передает в воскресенье, 12 марта, аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера +".

"Депутаты на подобные вызовы реагируют традиционно - ужесточением всевозможных наказаний. Так, согласно законопроекту Ирины Яровой, только за создание и администрирование групп в социальных сетях, где подростков склоняют к суициду, будет полагаться наказание в виде шести лет лишения свободы. Если же кто-то по наущению такого администратора или модератора группы действительно совершит суицид, то ему будет полагаться уже восемь лет, а по совокупности - до двенадцати лет колонии. При этом преступление относится к разряду тяжких", - комментирует московский корреспондент ERR Антон Алексеев.

"Наша задача - вытащить детей из этой зависимости и спасти детей. Но для того, чтобы понимать, какой круг детей вовлечен в эту опасную преступную информационную систему, мы должны начинать работать по выявлению тех, кто создает эти группы", - говорит зампред Госдумы РФ Ирина Яровая.

Тема подростковых суицидов в последнее время стала настолько популярной в российских СМИ, что ею занялись и начинающие журналисты. Опасная игра начинается с размещения на своей страничке в соцсети специального хэштэга вроде "я в игре" или "разбуди меня в 4:20".

"Вот после этого, после размещения хэштэгов, тебя находит якобы куратор этой игры, и дает тебе задание. И ты должен его выполнить. И после этого тебе следует другое задание, затем следующее. И так пока игра не закончится. И последнее задание - это, собственно, суицид", - рассказывает студентка третьего курса журфака МГУ им. Ломоносова Олеся Молева.

Само расставание с жизнью организаторы тщательно готовили, считают власти.

"Когда готовили заранее место самоубийства, когда встречали в Москве - в данном случае речь идет о готовившихся самоубийствах в Москве, связанных с высотными зданиями. Встречали на вокзалах и должны были сопровождать к месту совершения самоубийства. И фиксировать на видео акт самоубийства. То есть, фактически, сегодня получили распространение такие новые формы преступного взаимодействия. Они прежде всего направлены на неокрепшую психику несовершеннолетних", - объясняет Ирина Яровая.

До сих пор метод борьбы с этим злом был один - блокировка соответствующих страниц в сети, говорит Антон Алексеев.

"Блокируя ресурс, мы отбирали определенный инструмент у преступника. Но преступник оставался неизвестным и мог беспрепятственно осуществлять свою преступную деятельность. И понимал, что будет безнаказанным", - комментирует Ирина Яровая.

Теперь же еще до блокировки ресурса Роскомнадзор будет передавать данные полиции, чтобы та могла установить распространителей запрещенного контента. Но роль таких сознательных злоумышленников не стоит преувеличивать.

"Большая часть контента - это все-таки тот контент, который создают или репостят сами дети, на зная того, не понимая. И все-таки есть тот процент, это 5-10% всего контента, который - мы по косвенным признакам видим - возобновляется одними и теми же или одной и той же группой лиц", - отмечает замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

Получается, большинство тех, кто потенциально может стать жертвой нового закона - не организаторы, а сами участники смертельных игр. Не так давно в полицию обратились родители нескольких девочек, которые сами активно обсуждали в соцсетях тему самоубийства и фактически подталкивали друг друга к суициду.

"Вот мы наблюдали таких детей. И я могу сказать, что уровень психопатологии у этих девочек - он не очень глубинный. Да, это психология отношений. Да, это какие-то признаки субдепрессивные. Это признаки неких нарушений адаптации - в семье, в школе. Но это не признаки тяжелого психического расстройства", - говорит внештатный детский специалист-психиатр Минздрава России Евгений Макушкин.

Способы, с помощью которых детей подталкивают к суициду, могут быть самыми разными.

"Детям осуществлялась смс-рассылка с предложением дома ночью, в секрете от родителей, включать газовые конфорки. И детям обещалось, что это волшебный газ, с помощью которого дети могут стать волшебными феями. Совершенно очевидно, что те, кто делал такую рассылку, имели целью не только убийство этого ребенка, но и вообще убийство всей семьи", - рассказывает зампред Госдумы РФ Ирина Яровая.

Помимо карательных мер, власти пытаются заниматься и профилактикой - например, проводить уроки информационной безопасности в школах.

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