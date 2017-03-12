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Россию на "Евровидении" в Киеве будет представлять Юлия Самойлова ({{commentsTotal}})

Юлия Самойлова. Автор: скриншот
Культура
Культура

На конкурсе песни "Евровидение", который пройдет в украинской столице в мае этого года, Россию будет представлять певица Юлия Самойлова с песней "Flame Is Burning".

Об этом сообщили в воскресенье, 12 марта, в эфире российского Первого канала.

Юлия с детства передвигается на инвалидной коляске и имеет первую группу инвалидности, сообщило ТАСС.
Любовь к музыке певице привила ее мама. Юля всегда трезво оценивает свои шаги, не приемлет жалости в свой адрес и живет полноценной жизнью.

"Юля – самобытная певица, очаровательная девушка и опытная конкурсантка, - приводят в пресс-службе Первого канала слова главы российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта. - Музыкальная карьера требует огромного эмоционального и физического напряжения, которое мало кому по плечу. Восхищен тем, каких успехов Юля добивается на этом пути. Думаю, что 11 мая миллионы зрителей по всему миру разделят с нами это чувство".

Певица Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в г. Ухта (Коми). В 2013 году заняла второе место в музыкальном телепроекте "Фактор А". Является обладательницей "Золотая звезда Аллы" (премия Аллы Пугачевой). Была участницей торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 в Сочи, где исполнила песню "Вместе".

Полуфиналы "Евровидения" пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал – 13 мая. Главной ареной станет Международный выставочный центр. В "Евровидении - 2017" примут участие представители 43 стран. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во 2-м полуфинале конкурса, который состоится 11 мая.

Редактор: Андрей Крашевский



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