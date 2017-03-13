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Тянак финишировал четвертым на "Ралли Мексика" ({{commentsTotal}})

Отт Тянак. Автор: M-Sport
Спорт
Спорт

Эстонский пилот команды "М-Спорт" Отт Тянак занял четвертое место на ралли Мексики.

Победу на завершившемся накануне поздно вечером третьем этапе чемпионата мира по авторалли одержал британский гонщик "Ситроэна" Крис Мик. На последнем спецучастке он вылетел с трассы, в результате чего потерял более 20 секунд, но все же сумел сохранить лидерство и выиграть гонку, передают утренние теленовости ETV+.

Вторым финишировал французский пилот "М-Спорт" и действующий чемпион мира Себастьен Ожье. Третьим стал бельгийский автогонщик команды "Хёндай" Тьерри Нойвилль.

Тянак, показавший третье время на финальном спецучастке, уступил победителю почти 2 минуты и 20 секунд.

По итогам Ралли Мексики лидером общего зачета стал Ожье, вторым идет финн Яри-Матти Латвала, третьим - Отт Тянак.

Редактор: Сергей Михайлов



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