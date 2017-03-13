Тянак финишировал четвертым на "Ралли Мексика"

Победу на завершившемся накануне поздно вечером третьем этапе чемпионата мира по авторалли одержал британский гонщик "Ситроэна" Крис Мик. На последнем спецучастке он вылетел с трассы, в результате чего потерял более 20 секунд, но все же сумел сохранить лидерство и выиграть гонку, передают утренние теленовости ETV+.

Вторым финишировал французский пилот "М-Спорт" и действующий чемпион мира Себастьен Ожье. Третьим стал бельгийский автогонщик команды "Хёндай" Тьерри Нойвилль.

Тянак, показавший третье время на финальном спецучастке, уступил победителю почти 2 минуты и 20 секунд.

По итогам Ралли Мексики лидером общего зачета стал Ожье, вторым идет финн Яри-Матти Латвала, третьим - Отт Тянак.