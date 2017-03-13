Программы ERR получили ряд премий в области кино и телевидения ({{commentsTotal}})
Программы и телесериалы Общественной телерадиовещательной корпорации ERR получили большую часть премий на церемонии вручения наград в области кино и телевидения, прошедшей накануне в концертном зале Nordea.
Наиболее успешной стала картина "Беспорядочные дни - Лихие 90-е", передают утренние теленовости ETV+.
Идущий по ETV юмористический телесериал ЭССР назван лучшим сериалом, а исполнители главных ролей - Ардо Аадли и Хелене Ваннари - удостоились титулов лучшего актера и актрисы.
Режиссер ЭССР Айн Мяэотс, комментируя получение наград, сказал, что команда создателей сериала никогда не рассчитывала, что сможет завоевать столь высокие звания.
Лучшим телережиссером назвали Ове Мустинг за проведение трансляции конкурса Eesti Laul. Ану Вяльба стала лучшей ведущей, а Йоонас Хеллерма лучшим ведущим программы.
Передача "Очевидец" победила в категории публицистика. Лучшей документальной программой названы "Истории из эстонской жизни" (Eesti Lood).
Редактор: Сергей Михайлов