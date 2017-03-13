Хейки Наби в 12-й раз стал чемпионом Эстонии

В Вяйке-Маарья накануне прошел чемпионат Эстонии по борьбе. Свой 12-й титул чемпиона страны по греко-римской борьбе завоевал Хейки Наби.

На пути к финалу выступающий в весовой категории до 130 килограммов 31-летний Наби выиграл две схватки, а в поединке за золотую медаль со счетом 8:0 взял верх над Каарелом Маатеном, передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

В весовой категории до 98 килограммов чемпионом Эстонии стал Ардо Арусаар, в финале победивший Мартина Пласера, который в тот же день стал чемпионом страны в вольной борьбе.

В категории до 85 килограммов равных не было Эрику Апсу.

В женской борьбе в весе до 75 килограммов золотую медаль завоевала Эпп Мяэ, в финале со счетом 10:0 выигравшая у Герлин Ярвела.