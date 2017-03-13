Премьер Нидерландов отказался извиняться перед Турцией

Голландский премьер Марк Рютте отказался принести извинения Анкаре за отказ впустить в Нидерланды двух турецких министров.

"Я собираюсь способствовать деэскалации напряженности, но не извиняться", — заявил Рютте, слова которого в понедельник, 13 марта, приводит Lenta.ru.

Он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды пережитком нацизма и фашизма.

Глава МИД Нидерландов Берт Кундерс поддержал эту позицию. "Полностью исключено, что мы будем извиняться", - сказал министр.

Ранее 12 марта Эрдоган, комментируя произошедшее, заявил, что Нидерланды ведут себя как "банановая республика". Он призвал "все международные организации в Европе и других государствах" ввести санкции против этой страны. Глава правительства Турции Бинали Йылдырым пообещал, что Анкара предельно жестко отреагирует на действия голландских властей.

Дипломатический скандал между Анкарой и Амстердамом разгорелся после того, как 11 марта власти Нидерландов отказались впустить в страну двух турецких министров.