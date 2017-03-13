Норвежская госфирма приобретает долю в эстонской компании T solutions

Также стороны заключат объёмное соглашение по использованию программного обеспечения T solutions на экспресс-маршрутах Nettbuss в Норвегии и Швеции, говорится в опубликованном в понедельник, 13 марта, пресс-сообщении эстонской фирмы.

По словам председателя совета T solutions Андреса Осула, норвежцы станут для предприятия стратегическим инвестором.

"Взявшее начало из отдела инфотехнологий Таллиннского автовокзала развитие систем по продаже билетов на данный момент выросло из статуса стартапа, и данная сделка не является типичной инвестицией в стартап. Хотя на сегодняшний день T solutions может обслуживать клиентов и развивать свои услуги и без дополнительных средств, инвестиция Nettbuss, а также их глубокие познания в данной сфере открывают нам ещё более широкие возможности для того чтобы стать в этой области лидером”, - сказал Осула.

По словам руководителя технологического предприятия Андреса Бирмаума, компания связалась с Nettbuss с целью создания клиентских отношений, но в ходе переговоров выяснилось, что интерес норвежцев к эстонскому предприятию гораздо серьёзен чем просто использование инновационных решений по продаже билетов.

"Представители Nettbuss быстро поняли реальную амбицию и потенциал программного обеспечения T solutions в наземном транспорте. В авиации известна система продажи билетов Amadeus, которая была основана ведущими авиационными компаниями в 80-х годах. В наземном транспорте аналогичного решения до сих пор не возникло, однако у программного обеспечения T solutions есть возможность стать такой платформой", - пояснил Бирмаум.