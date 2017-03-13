Обвиняемые в убийстве пярнуского таксиста получили длительные тюремные сроки

В понедельник, 13 марта, Пярнуский уездный суд признал братьев Филипа-Артура и Беньямина Хийенурмов виновными в убийстве таксиста Лембита Уйбо.

21-летний Филип-Артур и 19-летний Беньямин получили по 15 лет тюрьмы. Суд счел, что убийство было совершено братьями вместе, и они должны разделить вину.

Также суд обязал братьев компенсировать близким погибшего моральный ущерб в размере 13 022 евро.

В законную силу решение не вступило. Его можно обжаловать в течение 15 дней.

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Гарди Андерсон требовала приговорить обвиняемых к пожизненному тюремному заключению.

По ее словам, вина братьев в убийстве доказана, а с учетом серьезности совершенного преступления их следует наказать на максимальном предусматриваемом законом уровне - то есть приговорить к пожизненному заключению.

Филип-Артур и Беньямин на суде признали свою вину только частично.

Согласно обвинению, в январе прошлого года братья нанесли 65-летнему таксисту Лембиту Уйбо не менее 95 ударов ножом, в результате которых тот скончался. Убийство было совершено с целью ограбления, считают в прокуратуре.