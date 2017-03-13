Жестокое убийство в Мустамяэ: обвиняемые получили по 14 лет тюрьмы

В понедельник, 13 марта, Харьюский уездный суд признал Владимира Гоголева (48) и Леонида Шестакова (47) виновными в убийстве мужчины, которое произошло летом прошлого года в столичном районе Мустамяэ. Оба обвиняемых приговорены к 14 годам лишения свободы.

Как сообщила пресс-секретарь суда Кристина Отс, в законную силу решение не вступило - подать апелляцию можно в течение 15 дней.

Согласно обвинению, в ночь на 6 июля 2016 года в квартире дома на улице Вильде Шестаков и Гоголев до смерти избили своего знакомого Алексея, который проживал по этому адресу.

Убийство было совершено мучительным способом. Обвиняемые наносили Алексею удары по телу и голове руками и ногами, различными предметами, а также прыгали на нем, когда он лежал на полу. Помимо прочего в в прямую кишку жертвы был введен стержнеобразный предмет.

На суде прокурор Наталия Мийлвеэ требовала наказать обвиняемых 14-летним тюремным заключением.

Адвокат Шестакова Илья Сипар считал, что для его подзащитного следует переквалифицировать обвинение с жесткого убийства на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Адвокат Гоголева Валерий Гимаев считал, что его подзащитного нужно оправдать.