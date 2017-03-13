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Русский театр покажет трагифарс "Бред вдвоем" о проблемах, близких каждой семье ({{commentsTotal}})

Культура
Культура

В эту пятницу в Русском театре Эстонии состоится премьера нового спектакля Артема Гареева "Бред вдвоем". Лучший театральный режиссер Эстонии 2015 года Артем Гареев, а также исполнители главных ролей Наталья Дымченко и Илья Нартов рассказали, что трагифарс раскрывает проблемы, близкие каждой семье — люди сосредоточены на какой-то мелочи, которая становится для них более глобальной, чем все происходящее вокруг.

В спектакле речь идет о семейной паре, которая выясняет отношения в довольно абсурдном формате.

"На протяжении всей пьесы два персонажа выясняют только один единственный вопрос: улитка и черепаха — это одно животное или разные. Я называю этот спектакль веселой грустной историей о страхе, одиночестве, трудности принятия решения, а артисты помогают воплотить и создать эту историю", - рассказал режиссер спектакля в передаче "Кофе+" на телеканале ETV+.

Исполнитель главной роли Илья Нартов добавил, что речь идет не только о черепахе и улитке. По его словам, это лишь то, что лежит на поверхности.

"А внутри — совершенно нормальные отношения, которые есть в каждой семье, у каждого мужа и жены, которые постоянно спорят, ругаются, выясняют отношения", - отметил он.

Гареев подчеркнул, что черепаху и улитку можно заменить на любой другой конфликт, и тогда это будет история "нормальной" семьи.

"Абсурд заключается в том, что люди сосредоточены на какой-то мелочи, которая становится для них более глобальной, чем война и все происходящее вокруг", - отметила Наталья Дымченко.

Нартов также добавил, что у этой истории есть прямая параллель с сегодняшним днем.

"Люди считают, что мы живем в мирное время, но на самом деле война идет. И когда мы смотрим на то, что происходит в Украине или в Сирии, нам кажется, что это очень далеко, но на самом деле мы живем в эпоху войны, просто мы этого не замечаем", - сказал актер.

Спектакль поставлен по пьесе Эжена Ионеско. В спектакле заняты: Наталья Дымченко, Илья Нартов, Иван Алексеев, Дмитрий Кордас, Екатерина Кордас, Александр Кучмезов, Виктор Марвин, Сергей Фурманюк.

Премьера состоится 17 марта. Подробнее о спектакле читайте на сайте театра.

Редактор: Дина Малова



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