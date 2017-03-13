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Обвиняемый в убийстве бывший полицейский своей вины не признал ({{commentsTotal}})

Рандо Хылпус не считает себя виновным. Автор: ERR
Эстония
Эстония

В понедельник, 13 марта, в Харьюском уездном суде начался процесс по деле об убийстве 41-летнего мужчины в столичном районе Ласнамяэ. Трагический инцидент произошел в сентябре прошлого года.

В роли обвиняемого по делу проходит бывший сотрудник отряда быстрого реагирования полиции, 29-летний Рандо Хылпус.

На сегодняшнем заседании он своей вины не признал, назвав произошедшее ужасным несчастным случаем.

Защита Хылпуса настаивает на оправдании своего клиента, считая, что его вина не доказана.

Прокуратура обвинила Рандо Хылпуса в том, что вечером 23 сентября 2016 года в доме на улице Маяка он застрелил своего знакомого из табельного оружия.

По данным прокуратуры, мужчина злоупотреблял алкоголем. На момент совершения преступления он был пьян, так как распивал спиртное в компании с жертвой.

Бывшему полицейскому грозит до 15 лет лишения свободы.

Редактор: Сергей Михайлов



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