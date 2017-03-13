Оборот наличных денег в Эстонии увеличился в сфере торговли и услуг на 21%

В 2016 году из банкоматов сняли 3,9 млрд евро, что на 53 млн евро больше, чем было снято наличных денег в 2015 году. Оборот наличности вырос в сфере торговли и услуг на 21%, отмечает предприятие G4S, занимающееся инкассацией денег.

По данным предприятия G4S, объем наличных денег достиг в Эстонии уровня прошлого экономического бума, люди все больше используют наличные деньги. Об этом свидетельствует количество снимаемых в банкоматах денег, а также оборот наличных в предприятиях сферы торговли и услуг.

"Экономическая ситуация и использование наличных всегда идут рука об руку. Покупательная способность населения выше, что объясняет и рост объемов находящихся в обращении наличных", – сказал директор дивизиона наличных денег G4S Eesti Пеэтер Торим.

G4S занимается выемкой денег и заполнением всех банкоматов в Эстонии. В 2016 году объем денежного оборота в них вырос на 4%: с 6,7 млрд до 7 млрд евро.

Что касается использования банкоматов, то, по данным Банка Эстонии, за год сумма снимаемых наличных выросла на 53 млн евро. В прошлом году в банкоматах было снято около 3,9 млрд евро. Таким образом, показатели достигли уровня, который в последний раз наблюдался в 2007 году, то есть в период прошлого экономического бума.

Каждый год пик использования наличных приходится на июль и декабрь. В июле 2016 года объемы наличных выросли на 7%, в декабре – на 12%. "Июль – разгар летних отпусков, и при поездках по Эстонии люди берут с собой больше наличных. А декабрь, как известно, – сезон предновогодних покупок", – отметил Торим.

Снизился оборот наличных денег в банковских отделениях: за год – на 19%, с 497 млн евро до 403 млн.

Всего в прошлом году через центры обработки наличных денег G4S Eesti прошло 9,8 млрд евро.