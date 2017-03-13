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Министерства разошлись во мнениях по поводу переезда Академии МВД ({{commentsTotal}})

Вопрос о переезде Академии МВД по-прежнему открыт. Автор: Анна Ауреэлия Минев/ERR
Эстония
Эстония
Мерилин Пярли

Комиссия, анализирующая переезд Академии МВД в Нарву, подготовила рапорт, который показывает стоимость переезда, а также его влияние на образование и госбезопасность. Министерство юстиции поддерживает переезд академии, а также готово взять на себя организацию этого процесса, в то время как Министерство обороны, в ведомстве которого находится академия, эти планы не поддерживает.

Согласно заключительному рапорту рабочей группы, при переезде академии будет создано 400 очных мест обучения, а также 300 мест заочного обучения. В учебном учреждении будет 133 рабочих места для преподавателей, из которых 45 будут местными. Кроме того, 175 преподавателей будут наняты для проведения исследовательских работ в качестве непостоянных членов факультета, пишет портал uudised.err.ee.

Возведение здания обойдется в 53,3 млн евро, при этом продажа имеющейся недвижимости принесет на 34 млн евро меньше. С точки зрения комиссии, более выгодно было бы использовать четыре принадлежащих Нарве здания на улице Пушкина. По прогнозам группы, учебный процесс можно будет начать не раньше весеннего семестра 2022 года.

Дополнительные годовые расходы составят 2,2 млн евро, они будут вызваны возросшими затратами на транспорт, а также районным коэффициентом к заработной плате.

По мнению рабочей группы, переезд вызовет ухудшение качества преподавания в академии, так как привлекать лучших специалистов станет сложнее. А в Нарве будет проблематично найти новых педагогов с необходимой квалификацией. Более того, у Эстонии до сих пор не было опыта переноса высшей школы государственного значения в другой регион.

Растет угроза госбезопасности

В отчете также отмечается, что необходимо учитывать и возросшую в последнее время угрозу со стороны России, а также широкие возможности российской электронной разведки, которые ставят под угрозу студентов и преподавателей академии.

Однако Министерство юстиции не согласно с выводами рапорта и отмечает, что переезд поспособствует интеграции в регионе, а также улучшению качества жизни его жителей. По рассчетам министерства, инвестиции, необходимые для осуществления переезда, существенно не отличаются от сумм, необходимых для сохранения академии в Таллинне. И в том и другом случае их размер составит от трех до пяти млн евро, а в случае с переездом в Нарву добавится только постоянный годовой расход, связанный с мотивацией персонала приступить к работе в данном регионе.

Министерство юстиции согласно взять на себя осуществление проекта, и несмотря на то, что академия будет и дальше находиться в ведомстве МВД, вопросы, связанные с недвижимостью, станут прерогативой минюста.

Руководитель по связям с общественностью минюста Рийна Сольман отметила, что министерства не достигли согласия в вопросе целесообразности переезда.

"Рабочая группа не пришла к единому мнению во время своей последней встречи. Министерство внутренних дел и Министерство юстиции разошлись во в мнениях относительно того, какие риски несет собой перевод академии в Нарву, а также какая будет от этого проекта польза. Стороны также не смогли определиться с необходимым количеством новых построек. Представители других структур рабочей группы своего мнение не высказали", - прокомментировала Сольман.

Правительство обсудит вопрос во второй половине марта

Поскольку два учреждения не пришли к общему мнению, решение должно будет вынести правительство. Обсуждение этого вопроса запланировано на вторую половину марта.

"Со своей стороны возможным решением мы видим передачу связанных с переездом обязанностей минюсту. В таком случае академия останется в ведомстве МВД, а минюст взял бы на себя решение связанных с недвижимостью вопросов, обеспечив оптимальную стоимость переезда. Минюст согласен осуществить проект в рамках обговоренного бюджета", - отметила Сольман.

По мнению Министерства юстиции, переезд академии улучшит доступность госуслуг в Ида-Вирумаа, улучшит социальную среду, а также внутреннюю безопасность как в Идва-Вирумаа, так и в Эстонии в целом. Министерство не считает, что качество преподавания может ухудшиться, так как при найме преподавателей можно использовать систему ротации. Также минюст не видит оснований для снижения популярности академии среди абитуриентов.

Редактор: Дина Малова



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