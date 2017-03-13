rus.err.ee

Власти Ласнамяэ в ходе визита в Минск просили о безвизовом режиме между ЭР и Белоруссией ({{commentsTotal}})

Столица Белоруссии - Минск. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

В ходе состоявшегося в октябре прошлого года визита в Минск руководство управы Ласнамяэ на встрече с коллегами из Партизанского района белорусской столицы выступило с предложение ввести безвизовый режим между Эстонией и Белоруссией.

Об этом в своем ответе на запрос оппозиционного депутата Таллиннского городского собрания Ханно Матто в понедельник, 13 марта, сообщил исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас.

По его словам, на встрече присутствовала и посол Эстонии в Белоруссии Мерике Кокаев.

"Посол Эстонии подтвердила, что это важно и одобрила предложение. Администрация Партизанского района Минска передала это предложение президенту Белоруссии", - добавил Аас.

Участвовавшая в поездке в Минск пресс-секретарь управы Ласнамяэ Ольга Нигровская подтвердила корреспонденту портала rus.err.ee, что такое предложение действительно было сделано.

"Как известно, с февраля в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, в том числе Эстонии. Но это постановление касается только тех лиц, которые прилетают в Минск на самолете. Наша же идея предусматривала, например, и предоставление права безвизового посещения Белоруссии туристическим группам, которые едут в Белоруссию на автобусе", - добавила Нигровская.

С тем, что такая инициатива со стороны муниципальных, а не государственных властей выглядит странно, Ольга Нигровская не согласилась.

"Почему бы и не попробовать? К том же и посол Эстонии идею одобрила. Возможно, что в дальнейшем к этому вопросу удастся вернуться", - сказала пресс-секретарь Ласнамяэской управы.

Поездка делегации управы Ласнамяэ в Минск продлилась со 2 по 5 октября и обошлась в 1915,87 евро.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января своим приказом, который вступил в силу 12 февраля, упростил въезд в страну гражданам 80 стран мира, в том числе и Эстонии.

Без визы в Белоруссии можно находиться не более 5 суток при условии, что в страну иностранец прибыл на самолете через аэропорт в Минске. Эти же правила распространяются на неграждан Эстонии и Латвии.

Прямого авиасообщения между Эстонией и Республикой Беларусь на данный момент не существует.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Парадокс: около 4000 эстонцев считают себя этническими русскими
Обвиняемые в убийстве пярнуского таксиста получили длительные тюремные сроки
Программы ERR получили ряд премий в области кино и телевидения
Русский театр покажет трагифарс "Бред вдвоем" о проблемах, близких каждой семье
Полиция раскрыла возраст погибших в результате ДТП на железнодорожном переезде Сомпа
В Петербурге задержали 266 кг наркотиков из Эстонии

В Петербурге задержали международную преступную группировку, которая занималась контрабандой наркотиков в Россию. Преступники использовали для перевозки тайники, расположенные в раме кузова прицепа грузовика. Полицейские и сотрудники таможни обнаружили 266 кг психотропного вещества и 26 тысяч евро.

Обвиняемый в убийстве бывший полицейский своей вины не признал
Центристы готовы передать Таллинну бренды "Столица", Pealinn и Raepress
В понедельник председателю горсобрания Нарва-Йыэсуу выразят недоверие
Мнение / Интервью
Андрей Крашевский: Европейский союз переходит к разноскоростной интеграции

Евросоюз начинает склоняться к выходу из кризиса за счет перехода к модели разноскоростной интеграции, при которой члены сообщества будут свободны углублять сотрудничество друг с другом по определенным направлениям политики независимо от позиции других стран ЕС. Новый подход несет в себе как преимущества, так и риски, в том числе для стран Восточной Европы.

Ратас: я жил во времена оккупации и знаю, каково это
Криштафович готов дать бой Тальвику: стиль руководства Свободной партией нужно менять
Сергей Шнуров: ненормативная лексика нужна в русском языке так же, как и запятые
Ида-Вирумаа
В Нарве таксист не уступил дорогу и попал в больницу
На железнодорожном переезде Сомпа столкнулись поезд и автомобиль: двое погибших
Мужчина упал со смотровой площадки у водопада Валасте в Ида-Вирумаа
MISA в этом году откроет 12 языковых кафе в Ида-Вирумаа
Минобр не будет делать поблажек Нарвской школе для взрослых
Выбор редакции
Скандал в центре "Сальме": картины с обнаженными телами сначала сняли - потом вернули
С 1 апреля пенсии в Эстонии вырастут на 5,1%
В квартире в Таллинне тяжелые ожоги получила сирийская беженка
Eesti Laul
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
Лаура и Койт Тооме поедут на Евровидение не впервые
За рубежом
Полиция Латвии полтора года не может допросить виновника аварии - американского солдата
Премьер Нидерландов отказался извиняться перед Турцией
В ряде городов Белоруссии в воскресенье проходят протестные марши
Турция обещает преподать Нидерландам урок международной дипломатии
Бывший президент Южной Кореи покинула свою резиденцию
В ходе разгона митинга в Батуми пострадали десятки человек
Эстония
Власти Ласнамяэ в ходе визита в Минск просили о безвизовом режиме между ЭР и Белоруссией

В ходе состоявшегося в октябре прошлого года визита в Минск руководство управы Ласнамяэ на встрече с коллегами из Партизанского района белорусской столицы выступило с предложение ввести безвизовый режим между Эстонией и Белоруссией.

Жестокое убийство в Мустамяэ: обвиняемые получили по 14 лет тюрьмы
Эне Эргма против гендерных квот на руководящих должностях
"АК+": в Эстонии 200 тысяч человек могут остаться без своевременного лечения
Удержать молодежь в Пярну попробуют при помощи специального центра
Прощание с Пеэтером Тульвисте пройдет 18 марта
Бюст Георгия Быстрова в Маарду планируется открыть ко Дню города
Экономика
Оборот наличных денег в Эстонии увеличился в сфере торговли и услуг на 21%
Урве Пало посетит Японию с делегацией эстонских бизнесменов
10.03
Испанцы нашли на Аляске крупное месторождение нефти
10.03
Депутаты Рийгикогу пообещали предпринимателям восстановить диалог с Россией
10.03
ВИДЕО: последние разработки ВПК Эстонии
09.03
Концерн Maag Grupp скупил долги Tere в расчете включить в свой состав молочного производителя
09.03
Быстрый рост зарплат увеличил спрос на недвижимость в Таллинне
Спорт
Российский врач-фигурант допинг-скандала дисквалифицирован пожизненно
Хейки Наби в 12-й раз стал чемпионом Эстонии
В УЕФА довольны темпами подготовки стадиона "А. Ле Кок Арена" к матчу за Суперкубок
В миксте на этапе Кубка IBU в Отепя победили россияне
Келли Сильдару завоевала серебро на X-Games в Осло
В Ласнамяэском спортхолле прошел молодежный турнир по дзюдо памяти Владимира Клинкова
Программу второго тура чемпионата Эстонии по футболу откроет матч "Нымме Калью"-"Флора"
ВАДА запустило мобильное приложение для борьбы с допингом
Спринтерскую гонку в Отепя выиграла россиянка, Регина Оя заняла 40-е место
Культура
Россию на "Евровидении" в Киеве будет представлять Юлия Самойлова

На конкурсе песни "Евровидение", который пройдет в украинской столице в мае этого года, Россию будет представлять певица Юлия Самойлова с песней "Flame Is Burning".

В театре NO99 – премьера спектакля по поэме Блока "Двенадцать"
На пост худрука Русского театра претендуют уже 16 кандидатов
Завтра в Центре русской культуры стартует новый сезон КВН Эстонии
Разное
Департамент окружающей среды: медведи проснулись, будьте осторожны
Норвежская госфирма приобретает долю в эстонской компании T solutions
Директора школы Турба подозревают в нарушении антикоррупционного закона
Эстонские охотники готовятся к выставке трофеев
На следующей неделе синоптики обещают весеннюю погоду
09.03
Институт развития здоровья изменил рекомендации по здоровому питанию
09.03
ФОТО: в Женеву съехались все производители автомобилей
09.03
ФОТО: медвежонка из Таллиннского зоопарка назвали Арон
Последние новости
13:10
В Нарве таксист не уступил дорогу и попал в больницу
12:58
Власти Ласнамяэ в ходе визита в Минск просили о безвизовом режиме между ЭР и Белоруссией
12:52
Министерства разошлись во мнениях по поводу переезда Академии МВД
12:24
Парадокс: около 4000 эстонцев считают себя этническими русскими
11:12
Оборот наличных денег в Эстонии увеличился в сфере торговли и услуг на 21%
11:00
Департамент окружающей среды: медведи проснулись, будьте осторожны
10:58
Обвиняемый в убийстве бывший полицейский своей вины не признал
10:51
Русский театр покажет трагифарс "Бред вдвоем" о проблемах, близких каждой семье
10:38
Жестокое убийство в Мустамяэ: обвиняемые получили по 14 лет тюрьмы
10:24
Полиция Латвии полтора года не может допросить виновника аварии - американского солдата
10:10
Обвиняемые в убийстве пярнуского таксиста получили длительные тюремные сроки
09:58
Российский врач-фигурант допинг-скандала дисквалифицирован пожизненно
09:44
В Петербурге задержали 266 кг наркотиков, привезенных из Эстонии
09:36
Норвежская госфирма приобретает долю в эстонской компании T solutions
Полезно знать
Топ читаемости
12.03
На железнодорожном переезде Сомпа столкнулись поезд и автомобиль: двое погибших
07:24
Полиция раскрыла возраст погибших в результате ДТП на железнодорожном переезде Сомпа
12.03
Россию на "Евровидении" в Киеве будет представлять Юлия Самойлова
12.03
В понедельник председателю горсобрания Нарва-Йыэсуу выразят недоверие
12.03
Департамент: смотровая площадка у водопада Валасте давно закрыта для посетителей
12.03
"АК+": в Эстонии 200 тысяч человек могут остаться без своевременного лечения
09:44
В Петербурге задержали 266 кг наркотиков, привезенных из Эстонии
12.03
Центристы готовы передать Таллинну бренды "Столица", Pealinn и Raepress
12.03
В ряде городов Белоруссии в воскресенье проходят протестные марши
12.03
В Нарве водитель под наркотиками устроил ДТП
Актуальная камера
"Актуальная камера +" 12.03.2017 (20:00)

Погода
В понедельник в Эстонии будет до 7 градусов тепла
За рубежом
В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми
Душевнобольной на вокзале в Дюссельдорфе ранил топором семь человек
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Освобожденный российский оппозиционер Дадин намерен снова участвовать в протестных акциях
Эстония
Эне Эргма против гендерных квот на руководящих должностях
Удержать молодежь в Пярну попробуют при помощи специального центра
Более сотни рыбаков собрались на праздник закрытия зимней рыбалки на Чудском озере
В фонд борьбы с раком "Подаренная жизнь" поступило рекордное число обращений
Умер бывший ректор Тартуского университета Пеэтер Тульвисте
Проект Домов эстонского языка буксует из-за разногласий в коалиции