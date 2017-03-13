Власти Ласнамяэ в ходе визита в Минск просили о безвизовом режиме между ЭР и Белоруссией

В ходе состоявшегося в октябре прошлого года визита в Минск руководство управы Ласнамяэ на встрече с коллегами из Партизанского района белорусской столицы выступило с предложение ввести безвизовый режим между Эстонией и Белоруссией.

Об этом в своем ответе на запрос оппозиционного депутата Таллиннского городского собрания Ханно Матто в понедельник, 13 марта, сообщил исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас.

По его словам, на встрече присутствовала и посол Эстонии в Белоруссии Мерике Кокаев.

"Посол Эстонии подтвердила, что это важно и одобрила предложение. Администрация Партизанского района Минска передала это предложение президенту Белоруссии", - добавил Аас.

Участвовавшая в поездке в Минск пресс-секретарь управы Ласнамяэ Ольга Нигровская подтвердила корреспонденту портала rus.err.ee, что такое предложение действительно было сделано.

"Как известно, с февраля в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, в том числе Эстонии. Но это постановление касается только тех лиц, которые прилетают в Минск на самолете. Наша же идея предусматривала, например, и предоставление права безвизового посещения Белоруссии туристическим группам, которые едут в Белоруссию на автобусе", - добавила Нигровская.

С тем, что такая инициатива со стороны муниципальных, а не государственных властей выглядит странно, Ольга Нигровская не согласилась.

"Почему бы и не попробовать? К том же и посол Эстонии идею одобрила. Возможно, что в дальнейшем к этому вопросу удастся вернуться", - сказала пресс-секретарь Ласнамяэской управы.

Поездка делегации управы Ласнамяэ в Минск продлилась со 2 по 5 октября и обошлась в 1915,87 евро.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января своим приказом, который вступил в силу 12 февраля, упростил въезд в страну гражданам 80 стран мира, в том числе и Эстонии.

Без визы в Белоруссии можно находиться не более 5 суток при условии, что в страну иностранец прибыл на самолете через аэропорт в Минске. Эти же правила распространяются на неграждан Эстонии и Латвии.

Прямого авиасообщения между Эстонией и Республикой Беларусь на данный момент не существует.