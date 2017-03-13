В Нарве таксист не уступил дорогу и попал в больницу

В Нарве 11 марта произошло тяжелое ДТП - столкнулись два автомобиля, в результате которого водитель одного из них был доставлен в больницу.

Как сообщила пресс-секретарь Идаской префектуры Леана Лойде, авария произошла примерно в 23:30 возле дома по улице Пушкина, 13 в Нарве.

Автомобиль KIA со знаком такси выезжал со второстепенной улицы со стороны магазина Araxes и не уступил дорогу автомобилю Mercedes, следовавшему по главной дороге, улице Пушкина, в направлении к круговому перекрестку.

В результате столкновения пострадал водитель такси, его доставили в больницу.