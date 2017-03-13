В Берлине отменены более 600 авиарейсов из-за забастовки

Забастовки рабочих и служащих двух берлинских аэропортов привели к отмене 660 назначенных на 13 марта рейсов. Как ожидается, забастовка продлится до вечера вторника по местному времени.

"В берлинском аэропорту Шёнефельд отменяются 195 рейсов, в аэропорту Тегель - 465 рейсов", - сказал журналистам в понедельник представитель справочной службы берлинских аэропортов, передает Русская служба Би-би-си.

За последние несколько недель персонал берлинских аэропортов несколько раз устраивал забастовки. В прошлую пятницу из-за схожей ситуации из Берлина не вылетело почти 700 рейсов.

Предмет протеста персонала - зарплата. Профсоюз работников аэропортов Verdi требует повышения зарплаты грузчикам и работникам, контролирующим поток пассажиров. Таких сотрудников в берлинских аэропортах около двух тысяч.

Бастующие требуют поднять зарплату до 12 евро в час. Сейчас она составляет 11 евро в час.