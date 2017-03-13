Глава Минобороны Польши нанесет визит в Эстонию ({{commentsTotal}})
Во вторник, 14 марта, Эстонию с визитом посетит министр обороны Польши Антоний Мацеревич.
Запланированы встречи гостя с эстонским коллегой Маргусом Цахкна, председателем парламентской комиссии по гособороне Ханнесом Хансо, командующим Силами обороны, генералом Рихо Террасом и начальником Кайтселийта, бригадным генералом Меэлисом Кийлем, передает служба новостей "Радио 4".
Антоний Мацеревич возложит также венок к Монументу в честь Победы в Освободительной войне в центре Таллинна.
Редактор: Сергей Михайлов