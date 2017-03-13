В Таллинне открылась выставка, рассказывающая о пластиковом загрязнении океана

Открывшаяся в познавательном центр "Энергия" выставка объясняет посетителям, что такое пластиковое загрязнение океана, а также что можно сделать для его предотвращения. Выставка будет открыта до середины мая.

Пластиковое загрязнение представляет серьезную проблему для мирового океана и ставит под угрозу как хрупкую экосистему подводного мира, так и существование и здоровье людей. Ежегодно в океан попадает 10 млн тонн пластиковых отходов, которые могут оставаться там сотни лет. По данным одного из исследований, такими темпами к 2050 году в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы, https://ec.europa.eu/estonia/20170307_ookeanide_plastireostus_et эстонское представительство Европейской комиссии.

При помощи собранных объединением "Plastic Change" во время исследовательских экспедиций материалов, интерактивная выставка расширяет представление людей о проблеме пластикового загрязнения, описывает влияние пластика на океан и приводит простые примеры того, как каждый человек может улучшить ситуацию.

Впервые выставка открылась в прошлом году в Копенгагене, а после Эстонии она будет открыта в Португалии, на Мальте, в Италии и Бельгии.

Итальянское правительство назвало тему загрязнения океана одним из приоритетов в период своего председательства на саммите G7 в 2017 году.