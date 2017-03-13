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Экспорт сельхозпродукции из Эстонии сократился в 2016 году на 8% ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото. Автор: Фото: Мартин Дремлюга/ERR
Экономика
Экономика

В 2016 году сельхозпродукции и продуктов питания было экспортировано из Эстонии на сумму 1,1 млрд евро, что на 8% меньше, чем годом ранее. Почти треть, 28% экспорта составил реэкспорт, говорится в составленном Министерством сельского хозяйства обзоре этого сектора экономики страны.

"На снижение экспорт повлияла низкая сравнительная база. Учитывая, что в прошлом году экспортные цены на сельскохозяйственные товары пошли вверх, в реальности экспортные объемы, вероятно, сократились еще больше",- предположил начальник отдела торговли и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Таави Канд.

По словам чиновника министерства, экспорт продуктов питания по-прежнему характеризует низкая добавочная стоимость на этот вид товаров, и, по-прежнему, в экспортной линейке сельхозтоваров большую часть занимают непереработанные продукты.

В 2016 году сельхозпродукции и продуктов питания было экспортировано на сумму 1,1 млрд евро, в том числе 28% экспорта пришлось на реэкспорт.

Больше всего вырос экспорт непереработанного молока (на 11 млн евро), сухофруктов и орехов (на 5,9 млн евр и сушеного гороха (на 4,9 млн евро).

Больше всего вырос экспорт в Латвию (на 6,6 млн евро) за счет роста продаж необработанного молока и в Тунис (на 3,8 млн евро) и Великобританию (на 3,4 млн евро) за счет увеличения поставок ячменя и пшеницы.

Из-за сокращения поставок в Алжир, Францию и Литву уменьшился экспорт пшеницы (на 27 млн евро) и замороженного лосося (на 18,5 млн евро).

География поставок сельхозпродукции из Эстонии весьма обширна - 99 стран, при этом чуть меньше четверти стран, куда идет этот вид отечественного экспорта, находятся за пределами ЕС.

Редактор: Артур Тооман



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