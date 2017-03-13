Со вторника запрещен выход на озера Ванику, Пабра и Крийва

По сообщению Департамента полиции и погранохраны, начиная с 14 марта запрещено выходить на лед озер Ванику, Пабра и Крийва, так как из-за погодных условий лед стал опасно тонким.

Запрет на выход на лед установлен для того, чтобы обеспечить безопасность рыбаков и предупредить возможные несчастные случаи с трагическими последствиями.

По словам комиссара бюро погранохраны Лыунаской префектуры Марека Клауса, выход на лед Чудского озера еще разрешен, но в любом случае следует соблюдать меры предосторожности.

"Погода становится все теплее, во льду Чудского озера уже образовались трещины. Мы убедились в том, что лед выдерживает вес человека, но ради своей безопасности находиться вблизи полыней не следует", – сказал Клаус.

Перед выходом на лед важно убедиться, что в данном районе выход на водоем разрешен. Информацию можно получить на ближайшем кордоне или на сайте полиции.