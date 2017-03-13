Падар: направляющийся в Эстонию паром Tiiu превосходит по качеству паром Leiger

Выпущенный с турецкой судоверфи и отправившийся в субботу в Эстонию паром Tiiu превосходит по качеству построенный ранее на той же судоверфи паром Leiger. Пока путь домой нового парома проходит при благоприятных погодных условиях, сообщил член правления фирмы TS Laevad Кайдо Падар.

По словам Падара, судостроительная отрасль в каком-то смысле похожа на конвейер — если делаешь одни и те же вещи несколько раз, то качество становится лучше, сказал он ERR.

"Будучи на прошлой неделе в Турции, посмотрели еще раз на все и, действительно, качество этого парома немного лучше", - пояснил Падар. "Мы сами также стали опытнее и мудрее, чем при приемке первого судна".

Падар добавил, что хотя Департамент водных путей в пятницу выдал разрешение парому Tiiu, он отметил несколько мелких недочетов, но ничего существенного. Тем не менее, Падар признал, что при выходе парома на линию могут проявиться еще какие-либо ошибки, и обычно это происходит в течение года.

"Все требует некоторой обкатки, и хотя часть специалистов практически весь года находилась на судоверфи, недочеты могут проявляться тогда, когда судно выйдет на линию — когда происходит "знакомство" команды с судном. Все это требует времени", - сказал он.

По словам члена правления TS Laevad, пока путь парома домой проходит очень хорошо - ветер сзади и средняя скорость Tiiu составляет 15 узлов, что означает, что паром идет на полном ходу, так как максимальной скоростью считается 16 узлов.

Падар добавил, что, когда судно войдет в воды Эстонии, то сразу зайдет в Таллинн, чтобы в течение семи дней пройти все необходимые процедуры, такие как установка различного оборудования. Затем паром выйдет на линию.

"Большой пассажиропоток ожидается накануне Страстной пятницы, 14 апреля, когда у людей будут более длинные выходные, также синоптики обещают на эти дни хорошую погоду. И хорошо, если к середине апреля будут готовы новые паромы, которые смогут перевезти всех желающих", - сказал он.

Говоря о большом числе недостатков, выявленных у парома Leiger, Падар подтвердил, что безопасность судов имеет самое важное значение, и ни одно судно не может выйти на линию, если не будет гарантирована его безопасность, и если не будут в порядке все документы.

Технические характеристики парома Tiiu: длина 114 метров, вместимость: 150 легковых автомобилей или 12 грузовых автомобилей. На пароме есть спасательные средства для 700 пассажиров, на двух палубах имеются места для 500 пассажиров. Судно будет обслуживать линию Рохукюла-Хельтермаа.