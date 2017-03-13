Прокуратура Польши вызвала на допрос главу Евросовета Дональда Туска

Глава Евросовета Дональд Туск вызван в прокуратуру Варшавы на допрос в качестве свидетеля по делу о сотрудничестве бывшего руководства польской военной контрразведки и ФСБ.

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск вызван в польскую прокуратуру для дачи показаний о не санкционированном властями Польши сотрудничестве бывшего руководства Службы военной контрразведки Польши и российской ФСБ, сообщил в понедельник веб-сайт "Польского радио".

Допрос в прокуратуре Варшавы должен состояться в среду, 15 марта. По данным польских СМИ, Туску была вручена повестка. Между тем, его официальный представитель в Брюсселе заявил, что Туск не сможет явиться на допрос в назначенное время из-за своих обязанностей в Евросоюзе, передает ТАСС.

В декабре 2016 года прокуратура предъявила обвинения двум представителям командования воинской Службы контрразведки Янушу Носеку и Петру Пытелю. Они обвиняются в превышении своих полномочий путем начала сотрудничества со службой другого государства без согласия главы правительства.

Речь идет о заключенном в апреле 2010 года после авиакатастрофы президентского самолета Ту-154М соглашении между польской контрразведкой и ФСБ о взаимодействии сторон в борьбе с различными угрозами.

В декабре прошлого года польские СМИ сообщали, что условия этого договора позволили безопасно вывести из Афганистана польский воинский контингент через территорию России.

Также отмечалось, что следователи заинтересовались визитами россиян в главный офис Службы контрразведки и делегаций генерала Януша Носека и Петра Пытеля в Россию.

Вызов Туска на допрос произошел спустя несколько дней после скандала на саммите ЕС, где Польша оказалась единственной страной, выступившей против продления полномочий Туска на посту главы Евросовета.