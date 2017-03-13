Новым президентом театральной премии "Золотая маска" стал Игорь Костолевский

На этом посту Костолевский сменит скончавшегося в начале февраля Георгия Тараторкина, возглавлявшего премию с 1993 года.

Народный артист РФ Игорь Костолевский стал новым президентом Российской национальной театральной премии "Золотая маска". На этом посту он сменил скончавшегося 4 февраля текущего года народного артиста РФ Георгия Тараторкина. Такое решение было принято в понедельник на заседании секретариата Союза театральных деятелей России (СТД). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СТД.

"СТД является учредителем премии "Золотая маска", - напомнила собеседница агентства. - Со времени основания награды в 1993 году ее президентом был Георгий Тараторкин. Теперь его преемником на этом посту станет Игорь Костолевский".

Народный артист РФ Игорь Костолевский - выпускник ГИТИСа, где учился в мастерской известного режиссера Андрея Гончарова. В 1973 году был принят в труппу Московского театра им. Маяковского, где служит по сей день. На счету актера - целая галерея сценических образов, созданных в постановках по произведениям мировой классики и современных авторов. Среди наиболее известных фильмов с участием Костолевского - "Звезда пленительного счастья", "Безымянная звезда", "Тегеран-43" и многие другие.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году СТД РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей- номинантов. Смотр проводится СТД РФ, Министерством культуры РФ, правительством Москвы, дирекцией фестиваля "Золотая маска".