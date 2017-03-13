ФОТО: в Киеве радикалы замуровывают центральное отделение "Сбербанка России"

Представители украинских националистических организаций в понедельник перекрыли подступы к центральному отделению "Сбербанка России" в Киеве и замуровывают вход в помещение финансового учреждения, используя бетонные блоки и строительный раствор.

Как сообщает информагенство УНИАН, в акции участвуют представители националистического батальона "Азов".

Работники отделения "Сбербанка России", которое замуровывают активисты, опустили на окнах железные шторы. Участники акции скандируют на украинском лозунги: "Слава нации – смерть врагам!", "Украина превыше всего!" и "Слава Украине – героям слава!".

На Украине проходит кампания, активисты которой требуют запретить работу в стране российских банков. В Национальном банке Украины заявили, что полномочия по ограничению присутствия российского капитала в Украине есть только у Верховной Рады и Совета национальной безопасности и обороны.

Как отмечает ТАСС, полиция не вмешивается в происходящее. По данным агентства, в акции также участвуют представители националистической организации "Правый сектор".

По данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2016 года по размеру общих активов "Сбербанк" занимал седьмое место (47,845 млрд гривен) среди 108 действовавших в стране банков.

После резкого обострения отношений между Россией и Украиной в 2014 году нападки на отделения российских банков на Украине происходили неоднократно.