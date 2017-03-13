Тендер на беспилотные автобусы для Таллинна провалился

На конкурс по аренде беспилотных автобусов для Таллинна на период председательства Эстонии в ЕС не поступило ни одного предложения, и в Государственной канцелярии теперь рассчитывают заключить контракт на аренду таких автобусов в рамках госзаказа без объявления конкурса.

Советник по имиджу Госканцелярии Валдек Лаур сообщил в понедельник изданию Postimees, что переговоры продолжаются с несколькими сторонами, связанными с проектом, т. е. для проекта беспилотных автобусов в центре Таллинна попробуют найти партнера в формате госзаказа без объявления конкурса. По словам Лаура, это обычная практика в ситуациях, когда на конкурс не поступает ни одного предложения.

Беспилотные автобусы, которые планируется запустить во второй половине года от трамвайной остановки "Виру" до Котла культуры, должны стать одной из визитных карточек Таллинна во время председательства Эстонии в Совете ЕС.

По результатам межведомственных обсуждений было принято решение, что в определенных условиях на дорогах Эстонии можно тестировать беспилотные транспортные средства, не внося изменений в действующее законодательство.