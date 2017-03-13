В Валгамаа женщина ударила ножом мужа после совместного употребления алкоголя ({{commentsTotal}})
В воскресенье утром в волости Карула Валгаского уезда произошла ссора между нетрезвыми супругами, в ходе которой жена ударила ножом мужа.
Инцидент произошел около десяти утра 12 марта в деревне Люллемяэ, сообщила в понедельник Лыунаская префектура полиции.
Возраст нанесшей удар ножом женщины — 44 года, ее пострадавшего супруга — 48 лет.
Пострадавший был доставлен для оказания первой помощи в Валгаскую больницу, а женщина была задержана полицией в качестве подозреваемой.
Редактор: Андрей Крашевский