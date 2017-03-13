В Валгамаа женщина ударила ножом мужа после совместного употребления алкоголя

Совет Фонда интеграции и миграции "Наши люди" (MISA) в понедельник принял решение о переезде организации в 2018 году в Нарву, а также об организации конкурса на замещение должности председателя правления. Ранее было договорено, что новое название фонда будет — Фонд интеграции.