Фонд MISA переедет в Нарву и сменит название

Совет Фонда интеграции и миграции "Наши люди" (MISA) в понедельник принял решение о переезде организации в 2018 году в Нарву, а также об организации конкурса на замещение должности председателя правления. Ранее было договорено, что новое название фонда будет — Фонд интеграции.

Председатель совета MISA Кристина Каллас сообщила на пресс-конференции, что головной офис организации переедет в Нарву к 30 июня 2018 года. "Новый руководитель начнет работать в Таллинне, но потом продолжит работу в Нарве", - сказала Каллас, добавив, что в Нарве ситуация с изучением эстонского языка улучшается.

Договор с нынешним руководителем MISA Дмитрием Бурнашевым заканчивается 30 июня, и в середине мая совет надеется выбрать нового руководителя.

Смену названия организации Каллас пояснила тем, что нынешнее название является неудачным, тем более, что фонд не занимается достаточно много темой миграции.

"Изменение названия вызвано тем, что мы хотели бы быть скорее центром компетенции, а не только организаторами конкурсов госпоставок. Тенденция - делать больше самими", - сказала Кристина Каллас. Новый сайт организации - www.integratsioon.ee.

Кроме того, по словам Каллас, есть еще цель взять Дома эстонского языка под свое крыло. Также продолжится работа по поддержке деятельности национально-культурных обществ, в планах — работы по производству телесериала к 100-летнему юбилею Эстонской Республики.