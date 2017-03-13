В Ласнамяэ найден труп мужчины с признаками насильственной смерти

В воскресенье поздно вечером в одном из заброшенных зданий у Лаагна теэ в таллиннском районе Ласнамяэ был найден труп 52-летнего мужчины. По всем признакам мужчина погиб насильственной смертью.

По первоначальным данным, мужчина ночевал в этом здании. На данный момент полиция никого не задержала, следователи пообщались с другими людьми, проживавшими в том же здании.

Сотрудники полиции продолжают собирать улики на месте происшествия.

Полиция просит всех, кто минут за 10 до полуночи видел подозрительных людей в районе перекрестка Лаагна теэ и улицы Раху, сообщить об этом в полицию по телефонам 612 3000 или 112.

Уголовное расследование по данному делу ведется по статье "убийство".