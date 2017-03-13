rus.err.ee

В Ласнамяэ найден труп мужчины с признаками насильственной смерти ({{commentsTotal}})

Полиция. Иллюстративное фото. Автор: ERR
Эстония
Эстония

В воскресенье поздно вечером в одном из заброшенных зданий у Лаагна теэ в таллиннском районе Ласнамяэ был найден труп 52-летнего мужчины. По всем признакам мужчина погиб насильственной смертью.

По первоначальным данным, мужчина ночевал в этом здании. На данный момент полиция никого не задержала, следователи пообщались с другими людьми, проживавшими в том же здании.

Сотрудники полиции продолжают собирать улики на месте происшествия.

Полиция просит всех, кто минут за 10 до полуночи видел подозрительных людей в районе перекрестка Лаагна теэ и улицы Раху, сообщить об этом в полицию по телефонам 612 3000 или 112.

Уголовное расследование по данному делу ведется по статье "убийство".

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Госконтролер выступил с резкой критикой перевода Академии МВД в Нарву
Новым руководителем горсобрания Нарва-Йыэсуу выбрали Калле Кекки
Фонд MISA переедет в Нарву и сменит название
Парадокс: около 4000 эстонцев считают себя этническими русскими
ФОТО: в Киеве радикалы замуровывают центральное отделение "Сбербанка России"
Русский театр покажет трагифарс "Бред вдвоем" о проблемах, близких каждой семье

В эту пятницу в Русском театре Эстонии состоится премьера нового спектакля Артема Гареева "Бред вдвоем". Лучший театральный режиссер Эстонии 2015 года Артем Гареев, а также исполнители главных ролей Наталья Дымченко и Илья Нартов рассказали, что трагифарс раскрывает проблемы, близкие каждой семье — люди сосредоточены на какой-то мелочи, которая становится для них более глобальной, чем все происходящее вокруг.

В порту Рохукюла задержали пьяного чиновника погранслужбы за рулем автомобиля
Тендер на беспилотные автобусы для Таллинна провалился
В Петербурге задержали 266 кг наркотиков из Эстонии
Мнение / Интервью
Эне Эргма против гендерных квот на руководящих должностях

Добившаяся успеха как в науке, так и в политике бывший спикер Рийгикогу, астрофизик Эне Эргма не одобряет введение квот для женщин на руководящих постах.

Андрей Крашевский: Европейский союз переходит к разноскоростной интеграции
Ратас: я жил во времена оккупации и знаю, каково это
Криштафович готов дать бой Тальвику: стиль руководства Свободной партией нужно менять
Ида-Вирумаа
В Нарве таксист не уступил дорогу и попал в больницу
Полиция раскрыла возраст погибших в результате ДТП на железнодорожном переезде Сомпа
В понедельник председателю горсобрания Нарва-Йыэсуу выразят недоверие
В Нарве водитель под наркотиками устроил ДТП
Мужчина упал со смотровой площадки у водопада Валасте в Ида-Вирумаа
Выбор редакции
"Политрулет": вампир Тальвик, пушкинист Вакра, партийные Пукки и маардуские джентльмены
Неизлечимо больные дети вынуждены каждые три года подтверждать инвалидность
Скандал в центре "Сальме": картины с обнаженными телами сначала сняли - потом вернули
Eesti Laul
Иностранцам не хватает билетов на "Евровидение-2017"
Финал конкурса Eesti Laul 2017 смотрели 290 000 телезрителей
Лаура и Койт обошли Керли на конкурсе Eesti Laul на 20 000 голосов
За рубежом
Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против россиян
Шотландия хочет снова провести референдум о независимости
В Берлине отменены более 600 авиарейсов из-за забастовки
Полиция Латвии полтора года не может допросить виновника аварии - американского солдата
Премьер Нидерландов отказался извиняться перед Турцией
ООН: в 2016 году в Сирии было убито рекордное число детей
Эстония
В Ласнамяэ найден труп мужчины с признаками насильственной смерти

В воскресенье поздно вечером в одном из заброшенных зданий у Лаагна теэ в таллиннском районе Ласнамяэ был найден труп 52-летнего мужчины. По всем признакам мужчина погиб насильственной смертью.

Падар: направляющийся в Эстонию паром Tiiu превосходит по качеству паром Leiger
Со вторника запрещен выход на озера Ванику, Пабра и Крийва
Глава Минобороны Польши нанесет визит в Эстонию
Власти Ласнамяэ в ходе визита в Минск просили о безвизовом режиме между ЭР и Белоруссией
Министерства разошлись во мнениях по поводу переезда Академии МВД
Обвиняемый в убийстве бывший полицейский своей вины не признал
Экономика
"Газпром" согласился улучшить условия поставок газа в страны Восточной Европы
Экспорт сельхозпродукции из Эстонии сократился в 2016 году на 8%
10.03
Finnair предложил пассажирам компромиссные варианты во время забастовки в аэропорту Хельсинки
10.03
Управляющий гослесами Эстонии центр RMK выплатит в бюджет 30 млн евро дивидендов
10.03
Испанцы нашли на Аляске крупное месторождение нефти
10.03
Депутаты Рийгикогу пообещали предпринимателям восстановить диалог с Россией
10.03
ВИДЕО: последние разработки ВПК Эстонии
Спорт
Российский врач-фигурант допинг-скандала дисквалифицирован пожизненно
Хейки Наби в 12-й раз стал чемпионом Эстонии
В УЕФА довольны темпами подготовки стадиона "А. Ле Кок Арена" к матчу за Суперкубок
В миксте на этапе Кубка IBU в Отепя победили россияне
Келли Сильдару завоевала серебро на X-Games в Осло
В Ласнамяэском спортхолле прошел молодежный турнир по дзюдо памяти Владимира Клинкова
Программу второго тура чемпионата Эстонии по футболу откроет матч "Нымме Калью"-"Флора"
ВАДА запустило мобильное приложение для борьбы с допингом
Спринтерскую гонку в Отепя выиграла россиянка, Регина Оя заняла 40-е место
Культура
Новым президентом театральной премии "Золотая маска" стал Игорь Костолевский

На этом посту Костолевский сменит скончавшегося в начале февраля Георгия Тараторкина, возглавлявшего премию с 1993 года.

СМИ: Андрей Кузичкин претендует на пост худрука Русского театра
В театре NO99 – премьера спектакля по поэме Блока "Двенадцать"
На пост худрука Русского театра претендуют уже 16 кандидатов
Разное
В Таллинне открылась выставка, рассказывающая о пластиковом загрязнении океана
Департамент окружающей среды: медведи проснулись, будьте осторожны
Эстонка выиграла ЧМ по ездовому спорту на собаках
Директора школы Турба подозревают в нарушении антикоррупционного закона
Эстонские охотники готовятся к выставке трофеев
09.03
РПЦ будет отмечать День святого Патрика
09.03
Институт развития здоровья изменил рекомендации по здоровому питанию
09.03
ФОТО: в Женеву съехались все производители автомобилей
Последние новости
17:44
"Газпром" согласился улучшить условия поставок газа в страны Восточной Европы
17:27
Госконтролер выступил с резкой критикой перевода Академии МВД в Нарву
17:18
Евросоюз продлил на полгода персональные санкции против россиян
17:07
Новым руководителем горсобрания Нарва-Йыэсуу выбрали Калле Кекки
16:41
Шотландия хочет снова провести референдум о независимости
16:37
СМИ: экс-президента Египта Хосни Мубарака скоро выпустят из тюрьмы
16:37
В Ласнамяэ найден труп мужчины с признаками насильственной смерти
16:01
Фонд MISA переедет в Нарву и сменит название
15:57
В порту Рохукюла задержали пьяного чиновника погранслужбы за рулем автомобиля
15:47
В Валгамаа женщина ударила ножом мужа после совместного употребления алкоголя
15:38
Тендер на беспилотные автобусы для Таллинна провалился
15:08
ФОТО: в Киеве радикалы замуровывают центральное отделение "Сбербанка России"
14:50
Новым президентом театральной премии "Золотая маска" стал Игорь Костолевский
14:39
Прокуратура Польши вызвала на допрос главу Евросовета Дональда Туска
Полезно знать
Топ читаемости
07:24
Полиция раскрыла возраст погибших в результате ДТП на железнодорожном переезде Сомпа
12.03
На железнодорожном переезде Сомпа столкнулись поезд и автомобиль: двое погибших
09:44
В Петербурге задержали 266 кг наркотиков, привезенных из Эстонии
12:24
Парадокс: около 4000 эстонцев считают себя этническими русскими
12.03
Россию на "Евровидении" в Киеве будет представлять Юлия Самойлова
12.03
"АК+": в Эстонии 200 тысяч человек могут остаться без своевременного лечения
12.03
В понедельник председателю горсобрания Нарва-Йыэсуу выразят недоверие
10:24
Полиция Латвии полтора года не может допросить виновника аварии - американского солдата
12.03
Департамент: смотровая площадка у водопада Валасте давно закрыта для посетителей
11.03
В Ласнамяэском спортхолле прошел молодежный турнир по дзюдо памяти Владимира Клинкова
Актуальная камера
"Актуальная камера +" 12.03.2017 (20:00)

Погода
В понедельник в Эстонии будет до 7 градусов тепла
За рубежом
В России выходят на тропу борьбы со смертельными играми
Душевнобольной на вокзале в Дюссельдорфе ранил топором семь человек
Российские операторы связи все еще надеются на диалог с государством по вопросу хранения данных
Северная Корея произвела одновременный пуск четырех баллистических ракет
ERR в Москве: российские коммунисты отметили день смерти Сталина
Освобожденный российский оппозиционер Дадин намерен снова участвовать в протестных акциях
Эстония
Эне Эргма против гендерных квот на руководящих должностях
Удержать молодежь в Пярну попробуют при помощи специального центра
Более сотни рыбаков собрались на праздник закрытия зимней рыбалки на Чудском озере
В фонд борьбы с раком "Подаренная жизнь" поступило рекордное число обращений
Умер бывший ректор Тартуского университета Пеэтер Тульвисте
Проект Домов эстонского языка буксует из-за разногласий в коалиции