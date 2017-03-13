СМИ: экс-президента Египта Хосни Мубарака скоро выпустят из тюрьмы

Об этом сообщила газета Al-Masry Al-Youm со ссылкой на его адвоката Фарида ад-Диба, передает ТАСС.

Защитник бывшего главы государства несколько дней назад подал специальное прошение с запросом отпустить на свободу своего подопечного на основании того, что Мубарак уже отбыл все сроки заключения по своим приговорам.

2 марта Кассационный суд Египта оправдал экс-президента по делу о причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года, сняв с него все обвинения. Этот вердикт является окончательным и уже не подлежит обжалованию.