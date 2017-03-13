Шотландия хочет снова провести референдум о независимости

Шотландия намерена попросить у Лондона разрешения на проведение повторного референдума о независимости. В Эдинбурге надеются, что такой референдум пройдет ориентировочно осенью 2018 – весной 2019 года.

По словам первого министра Шотландии Николы Старджен, она намерена запросить на следующей неделе в парламенте Шотландии разрешения официально обратиться к властям Великобритании за согласием на такой референдум, сообщает Independent.

Выступая 13 марта в своей резиденции в Эдинбурге, Старджен заявила, что народу Шотландии должно быть предоставлено право выбрать между "жестким Брекзитом" в составе Великобритании и независимостью.

По словам первого министра, правительство Великобритании ничуть не продвинулось на пути к компромиссу с шотландцами после голосования по вопросу выхода страны из Евросоюза. Правительство Шотландии неоднократно направляло в Лондон предложения, которые позволили бы территории остаться членом единого европейского рынка в случае выхода Великобритании из ЕС.

Странджен в своей речи отметила, что 62% шотландцев было против выхода Великобритания из состава ЕС, а на первом референдуме по вопросу независимости Шотландии, который проходил в 2014 году, 55% шотландцев выступили против выхода из состава Великобритании.