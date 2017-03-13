"Газпром" согласился улучшить условия поставок газа в страны Восточной Европы

Компания "Газпром" в рамках проводимого Европейской комиссией (ЕК) антимонопольного расследования согласилась убрать в контрактах на поставку природного газа все барьеры, препятствующие свободному перетоку газа на рынках Центральной и Восточной Европы, в том числе в Эстонии, и предпринять активные шаги для содействия их дальнейшей интеграции.

Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник ЕК, передает Интерфакс.

В частности, "Газпром" обязался устранить все прямые и непрямые контрактные ограничения, которые препятствуют его клиентам перепродавать газ за границу или делают это менее экономически привлекательным. Кроме того, "Газпром" согласен включить ряд важных изменений в условия по пересмотру цен на газ для пяти стран: Болгарии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. "Газпром" также отказался от требования компенсации со своих болгарских партнеров за разрыв проекта строительства газопровода "Южный поток".

В течение следующих семи недель Еврокомиссия выяснит мнения клиентов "Газпрома" о том, удовлетворены ли они предложенными российской компанией обязательствами, а затем примет окончательное решение о прекращении или продолжении антимонопольного расследования.

"Если будет принято положительное решение, ЕК может установить эти обязательства юридически обязывающими для "Газпрома". Если компания нарушит эти обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% глобальной выручки компании без необходимости доказывать, что компания нарушила антимонопольные правила", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

В целом в ЕС положительно оценили предложения "Газпрома". "Мы полагаем, что (эти) обязательства позволят обеспечить свободный переток газа в Центральной и Восточной Европе по конкурентным ценам, - сказала еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. - Они снимают наши антимонопольные вопросы и обеспечивают перспективное решение в соответствии с правилами Евросоюза".

ЕК в 2012 году инициировала расследование о потенциальном нарушении "Газпромом" антимонопольного законодательства Европейского Союза, по итогам которого в апреле 2015 года ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях. "Газпром" подозревается в разделе газовых рынков, препятствовании диверсификации поставок газа, а также установлении несправедливых цен для своих клиентов.