Во вторник самолеты Finnair будут лететь по расписанию, угроза забастовки 17 марта остается

Намеченная на вторник забастовка в авиационной отрасли отменяется. Об этом в воскресенье вечером сообщила государственный посредник Минна Хелле. Переговоры по урегулированию трудового спора между профсоюзом IAU и организацией работодателей Palta продолжатся в понедельник.

По словам государственного посредника по трудовым спорам Минны Хелле, с инициативой об обмене забастовки выступил профсоюз работников авиации IAU, передает Yle.

Председатель IAU Юхани Хаапасаари пояснил, что такое решение было принято с тем, чтобы иметь больше времени для переговоров.

Переговоры по урегулированию трудового спора, связанного с условиями труда работников компании Airpro Oy, продолжились в понедельник, 13 марта.

В то же время сохраняется угроза забастовки, намеченной на пятницу, 17 марта.

В Finnair сообщили, что, несмотря на отмену забастовки во вторник, несколько рейсов все же могут быть отменены. Компания информирует своих клиентов об изменениях посредством электронной почты и СМС-сообщений.