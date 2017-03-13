Актуальная камера 13.03.2017 (18:00)

Департамент статистики в преддверии Дня родного языка, отмечаемого 14 марта, подготовил обзор: "Как много людей в Эстонии разговаривает на эстонском языке?" В стране, по состоянию на 2016 год, 68% жителей считают эстонский своим родным языком.
Добившаяся успеха как в науке, так и в политике бывший спикер Рийгикогу, астрофизик Эне Эргма не одобряет введение квот для женщин на руководящих постах.
В воскресенье поздно вечером в одном из заброшенных зданий у Лаагна теэ в таллиннском районе Ласнамяэ был найден труп 52-летнего мужчины. По всем признакам мужчина погиб насильственной смертью.
На этом посту Костолевский сменит скончавшегося в начале февраля Георгия Тараторкина, возглавлявшего премию с 1993 года.