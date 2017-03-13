"АК": Тартуский университет займется наполнением эстоноязычной Википедии

Ведущий эстонский ВУЗ всерьез займется работой по наполнению контентом эстоноязычной версии интернет-энциклопедии Википедия, рассчитывая уже к 2020 году увеличить общее число статей со 155 тысяч до одного миллиона.

Одним из источников пополнения интернет-энциклопедии новыми материалами станут студенческие рефераты, которые обычно после прочтения преподавателем просто пропадают за ненадобностью, поэтому студенты Тартуского университета уже несколько лет готовят рефераты в виде вики-статей, сообщила в понедельник "Актуальная камера".

"Они проходят языковую корректуру, проверяются руководителем, и в результате мы имеем представленную на эстонском языке качественную информацию с необходимой терминологией в формате Википедии", - пояснил проректор ТУ по учебной части Март Ноорма.

К настоящему моменту эстоноязычный сегмент Википедии насчитывает чуть более 155 тыс. статей, и Тартуский университет начинает кампанию с целью увеличить число статей до миллиона. Для этого старейший ВУЗ страны совместно с администраторами ресурса собирается, в частности, провести серию курсов как в университете, так и за его пределами.

"У людей часто есть предубеждения, что редактировать Википедию очень сложно, но мы хотим показать, что с этим может справиться каждый. Чтобы исправить ошибку на какой-нибудь странице, нужно всего лишь нажать на кнопку "править", исправить текст и сохранить изменения — вот и все дела", - сказал администратор Википедии Иво Круузамяги.

По словам Ноорма, важно передавать потомкам знания о своем родном крае, поэтому совсем не обязательно, чтобы новая статья была эстоноязычной: материал вполне может быть опубликован, к примеру, в русско- или англоязычном сегменте Википедии.

"Если есть тема, которой вы хорошо владеете, то напишите о ней вики-статью — таким образом вы сделаете свой подарок к 100-летию Эстонской Республики. Если это сделает каждый из нас, то, по нашим расчетам, эстоноязычная Википедия достигнет миллиона статей не к 2090 году, а уже к 2020", - сказал проректор ТУ.