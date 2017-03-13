Конкурс на проект реконструкции Горхолла признан недействительным

АО "Таллинский горхолл" (Tallinna Linnahalli AS) признало недействительным конкурс на проектирование Таллинского городского холла по причине неподходящей цены, предложенной ПТ "Альянс архитектид" ( Allianss Arhitektid), и критической оценки, данной конкурсу в ходе надзорного производства Министерством финансов.

Как отметил член правления АО "Таллинский горхолл" Вяйно Сарнет, предложенная цена оказалась выше предполагавшейся, а министерство указало на возможное несоответствие закону о госпоставках. Архитекторы запросили 9,462 миллиона евро, а предполагалось, что стоимость проекта не превысит 6,16 миллиона евро.

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас отметил, что было выявлено противоречие между авторскими правами и правилами проведения конкурсов на поставки. В среду у него намечена встреча, которая должна помочь найти выход из создавшегося положения, поскольку речь идет о слишком значимом для города объекте.