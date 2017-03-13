СБУ провело силовой разгон участников блокады Донбасса

По словам очевидцев, 16-й редут у Кривого Торца был полностью разгромлен, передают Вести.ua.

Как сообщает InfoResist, ссылаясь на слова очевидцев, 16-й редут у Кривого Торца был полностью разгромлен.

"Подтвердилась информация о том, что более 10 человек незаконно задержаны. Их перевозят в Константиновское отделение полиции", - расскал народный депутат Семен Семенченко.

По его словам, изначально правоохранители явились к блокадникам с обыском, проверили палатки и имеющиеся у них оружие. После чего заявили, что все огнестрельное оружие будет изъято. Семенченко также добавил, что был один выстрел и были включены бензопилы, а несколько блокадников были задержаны.

Нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко подтвердил данную информацию. Он отметил, что в разгоне учавствовали "титушки".

Как сообщалось ранее, спецгруппа СБУ на БТР начала штурм редутов блокады Донбасса в Кривом Торце. Организаторы заявили, что сначала на редуте полностью отключили мобильную связь, затем в лагерь блокадников заехали неизвестные на БТРах.

Участники блокады Донбасса сообщили о задержании своих активистов

Украинские вооруженные активисты, блокирующие железнодорожное сообщение с Донбассом, заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели проверку на месте блокады в Кривом Торце Донецкой области и арестовали несколько десятков человек, передает Русская служба Би-би-си.

"Сегодня ближе к обеду появилась большая группа сотрудников СБУ и КОРД [спецподразделение украинской полиции]. Якобы в рамках проведения каких-то антитеррористических мероприятий они начали проверку документов. [...] В конце концов, закончилось тем, что всех ребят арестовали, часть из них побили и забрали всех в отделении полиции", - рассказал Би-би-си начальник "Штаба блокады торговли с оккупантами" Сергей Акимович.

По словам активиста, всего на укреплениях в Кривом Торце задержаны около 30 человек. "Другие редуты в готовности к провокационным действиям, возможному силовому разгону. Ребята на редутах готовятся", - рассказал он.

В СБУ прокомментировали силовой разгон блокады Донбасса

В Службе безопасности Украины силовой разгон блокады Донбасса назвали "контрдиверсионными мероприятиями". Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Во время контрдиверсионных мероприятий в населенных пунктах Торецк, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБУ обнаружили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. Отказ сдать оружие полиции стал основанием для задержания 43 человек", - рассказали в штабе Антитеррористического центра (АТЦ).

По словам правоохранителей, у задержанных изъяли много оружия и значительное количество бутылок с зажигательной смесью.

Напомним, что полиция полностью разгромила 16-й редут у Кривого Торца. Очевидцы утверждают, что правоохранители применили оружие и задержали блокадников.

Блокада

На Украине уже почти месяц продолжается блокада железнодорожных путей, по которым, в частности, поставляется уголь с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

В блокаде участвуют ветераны боевых действий в Донбассе и народные депутаты. Таким образом они борются с торговлей с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Правительство Украины 15 февраля ввело в связи с блокадой чрезвычайные меры в сфере энергетики.

В конце февраля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал антитеррористический центр дать силовым органам полномочия для разгона блокады Донбасса.

"Либерализм нашего правительства не знает границ. Месяц нашей либеральной политики, ваших либеральных переговоров с инициаторами этой блокады... ни к чему не приводит. Надо принимать решения", - подчеркнул он.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман тогда заявил, что готов согласиться с "тезисами" Авакова, однако публично разгон блокады поддерживать не стал.