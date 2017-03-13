"АК": владельцев частного леса могут обязать сажать деревья на месте вырубки

Парламентская комиссия по окружающей среде начинает обсуждение законопроекта о внесении изменений в Лесной закон, одно из новых положений которого может возложить на владельцев частного леса обязанность высаживать лес вместо вырубленного.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, частные лесовладельцы вырубают в два раза больше леса, чем государство, а высаживают — в четыре-пять раз меньше.

"Центр управления государственными лесами регулярно высаживает около 20 миллионов саженцев. При этом владельцы частного леса — лишь 4-5 миллионов, а спиливают частники в два раза больше деревьев", - сказал Вакра в понедельник в интервью "Актуальной камере".

Второе важное изменение может коснуться разрешенного возраста рубки елей. "Конечно, мы будем обсуждать и разрешенный возраст спиливания елей. Сегодня в законе этот возраст составляет 80 лет, а черновой вариант закона предусматривает 60 лет. В любом случае мы продолжим обсуждать это и взвешивать разумность именно этой цифры", - добавил Вакра.

Владельцы частных лесов считают, что возможные изменения в Лесном законе могут быть полезны и даже могут расширить свободу хозяйственной деятельности, но сам способ восстановления лесов им кажется устаревшим.

"По сравнению с предыдущими версиями закона мы продвинулись дальше и должны продолжать движение вперед. Если посмотреть на наших соседей в Финляндии, то у них вообще отсутствуют ограничения на вырубку. И ничего, лес не вырубили, все продолжает расти, (есть) и экономическая свобода, и доверие", - сказал председатель правления Союза частных лесов Эстонии Антс Эрик.

В декабре прошлого года защитники природы, активисты-экологи и представители природоохранных организаций передали в Рийгикогу открытое письмо, в котором выразили протест против наращивания объемов вырубки леса.

Проект поправок в закон будет представлен парламенту 5 апреля.