СМИ: процесс выхода Великобритании из ЕС запустят в последнюю неделю марта

Официальный процесс выхода Великобритании из Евросоюза будет инициирован в последнюю неделю марта, пишет газета Financial Times со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Терезы Мэй.

Ранее в различных СМИ появилась информация о том, что Мэй может запустить процесс Brexit уже на этой неделе, передает Интерфакс.

Однако на Даунинг-стрит сообщили, что статья 50 Лиссабонского договора, формально запускающая процедуру Brexit, будет введена в действие в последнюю неделю текущего месяца - незадолго до конечного срока, установленного Мэй.

"Мы четко дали понять, что премьер-министр запустит процесс Brexit до конца марта", - заявил представитель Даунинг-стрит.

Он подтвердил, что процесс будет инициирован в последнюю неделю марта, после завершения в ЕС празднований по случаю 60-летней годовщины Римского договора.

Представитель канцелярии британского премьера также отверг предположение, что Мэй не стала спешить с запуском процесса Brexit в связи с заявлениями властей Шотландии о намерении провести повторный референдум о независимости.

Как сообщалось, в понедельник первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении провести повторный референдум между осенью 2018 года и весной 2019 года.